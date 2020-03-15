В Украине 12 новых подозрений на COVID-19
Наиболее всего подозрений на заражение коронавирусом в Украине зафиксированы в Черновицкой и Ровенской областях.
Министерство здравоохранения Украины заявило, что за сутки, 14 марта, в Центр общественного здоровья поступили 12 сообщений о подозрении на заражение коронавирусом.
Подозрения на заболевание коронавирусом были зафиксированы в Черновицкой (5 подозрений), Ровенской (3), Черкасской (1), Волынской (1), Киевской (1) и Тернопольской (1) областях.
Отмечается, что накануне три человека были госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы в Черновицкой области с подозрением на коронавирус.
В то же время в Донецкой области два человека также госпитализированы с подозрением на коронавирус. Речь идет о жителях Славянска.
Всего с начала года в Центр поступили 79 сообщений о подозрении на COVID-19.
"С начала года вирусологическая референс-лаборатория ЦОС протестировала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19", - добавили в Минздраве.
При этом по состоянию на утро 15 марта в Украине не подтвержден ни один новый случай коронавируса COVID-19.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине умеренная.
Как известно, в Украине одна смерть от коронавируса. Умерла женщина на Житомирщине.
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