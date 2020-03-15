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Минздрав предлагает закрыть все кафе и рестораны

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Сейчас эту идею рассматривают в рамках мер борьбы с распространением коронавирусом.
Илья Емец
Илья Емец
moz.gov.ua

Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничить работу заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.

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Об этом он заявил во время обсуждения законопроекта “О противодействии коронавируса“, который разрабатывает Министерство здравоохранения, сообщает пресс-служба ведомства.

“Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания – действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно“, - отметил Илья Емец.

Напомним, во Франции закрыты магазины, рестораны, развлекательные центры. Французов призвали быть дома и соблюдать карантин, так как коронавирусная инфекция быстро распространяется по стране.

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Теги: коронавирус, карантин, Емец, Минздрав, кафе, ресторан
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    15.03.2020, 14:44
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Скоро уже дышать запретят
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