В Радомышле вопреки запрету работал городской рынок

В городе введен жесточайший карантин, что не смутило работников рынка, решивших нарушить прямой запрет.

В городе Радомышль Житомирской области, где зафиксирован летальный случай от коронавируса, несмотря на запрет, продолжал работать городской рынок. Об этом сообщает пресс-служба Радомышльского городского совета.

Читай также: В Радомышле два новых подозрения на коронавирус

“Вопреки принятому решению, городской рынок 15.03.2020 года начал свою работу. Совместными действиями инспектора по благоустройству городского совета и работников Радомышльского отделения полиции работа рынка была прекращена“, - говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что 14 марта на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о временном прекращении работы всех рынков, предприятий общественного питания и ресторанного хозяйства на территории города Радомышль и развлекательных заведений в Радомышльской ОТГ.

Напомним, на Житомирщине похоронили первую жертву коронавируса. Родные умершей женщины отсутствовали на похоронах. Глава госадминистрации отметил, что они на карантине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.