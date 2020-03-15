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В Радомышле вопреки запрету работал городской рынок

Комментариев: 1
В городе введен жесточайший карантин, что не смутило работников рынка, решивших нарушить прямой запрет.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Getty Images

В городе Радомышль Житомирской области, где зафиксирован летальный случай от коронавируса, несмотря на запрет, продолжал работать городской рынок. Об этом сообщает пресс-служба Радомышльского городского совета.

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“Вопреки принятому решению, городской рынок 15.03.2020 года начал свою работу. Совместными действиями инспектора по благоустройству городского совета и работников Радомышльского отделения полиции работа рынка была прекращена“, - говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что 14 марта на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о временном прекращении работы всех рынков, предприятий общественного питания и ресторанного хозяйства на территории города Радомышль и развлекательных заведений в Радомышльской ОТГ.

Напомним, на Житомирщине похоронили первую жертву коронавируса. Родные умершей женщины отсутствовали на похоронах. Глава госадминистрации отметил, что они на карантине.

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Теги: Радомышль, Житомирская область, карантин, коронавирус
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Комментариев (1)
Мистериокс    15.03.2020, 14:16
Оценка:  -21
Мистериокс
Эти конченые уроды на похороны себе бабло собирают,что непонятного!
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