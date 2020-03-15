К счастью, из людей никто не пострадал.

В Харькове грабители подорвали банкомат в жилой многоэтажке

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В Харькове грабители подорвали банкомат в жилой многоэтажке

В Харькове неизвестные взорвали банкомат, расположенный на первом этаже жилого многоэтажного дома, и забрали деньги. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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Правоохранители отметили, что в результате инцидента пострадавших нет. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается.

Сообщение о взрыве банкомата, расположенного на первом этаже жилого многоэтажного дома по улице Салтовское шоссе, поступило в полицию 15 марта около 3:00, - говорится в сообщении.

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Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного взрывного устройства.

Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Напомним, в конце февраля в Киеве взорвали отделение банка. Целью злоумышленников, предположительно был банкомат, однако он остался целым. В результате взрыва пострадавших нет.

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