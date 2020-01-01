COVID-19: из роуминга можно бесплатно звонить на горячие линии МИД

Украинцы за рубежом, смогут звонить бесплатно на спецлинии украинских госорганов.

Звонки с мобильных телефонов на номера горячих линий государственных учреждений Украины в связи с распространением коронавируса COVID-19 станут бесплатными. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

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“Мы договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины (“Водафон“, “Лайфсел“ и “Киевстар“) о бесплатных звонках из роуминга на номера государственных горячих линий по распространению коронавируса“, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в специальной смс-рассылке украинцы за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения насущных вопросов.

Напомним, Укрзализныця прекращает международные ж/д перевозки. Параллельно проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшей концентрации пассажиров.

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