Что делать при появлении симптомов ОРВИ: Опубликована видеоинструкция

В условиях угрозы коронавируса украинцам с симптомами ОРВИ не рекомендуют идти на прием к врачу.

Украинцев с ОРВИ просят не идти в поликлинику flickr.com

Офис Президента Украины опубликовал видеоролик с рекомендациями украинцам, которые имеют симптомы ОРВИ.

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Авторы ролика рекомендуют гражданам с простудными симптомами оставаться дома и звонить семейному врачу. Если же температура поднимется выше 38 градусов и станет сложно дышать — следует вызвать скорую помощь.

Напомним, в МИДе пояснили, как украинцам вернуться домой. Украинцам надо зарегистрироваться в системе ДРУГ, а также обратится в диппредставительства в стране пребывания.

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