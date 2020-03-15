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Что делать при появлении симптомов ОРВИ: Опубликована видеоинструкция

Комментариев: 1
В условиях угрозы коронавируса украинцам с симптомами ОРВИ не рекомендуют идти на прием к врачу.
Украинцев с ОРВИ просят не идти в поликлинику
Украинцев с ОРВИ просят не идти в поликлинику
flickr.com

Офис Президента Украины опубликовал видеоролик с рекомендациями украинцам, которые имеют симптомы ОРВИ.

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Авторы ролика рекомендуют гражданам с простудными симптомами оставаться дома и звонить семейному врачу. Если же температура поднимется выше 38 градусов и станет сложно дышать — следует вызвать скорую помощь.

Напомним, в МИДе пояснили, как украинцам вернуться домой. Украинцам надо зарегистрироваться в системе ДРУГ, а также обратится в диппредставительства в стране пребывания.

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Теги: коронавирус, карантин, Офис президента
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Комментариев (1)
Мистериокс    15.03.2020, 16:49
Оценка:  -7
Мистериокс
Всё правильно.К врачу нет никакого смысла идти.Подыхайте дома!
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