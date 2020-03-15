На Донбассе закроют пункты пропуска на две недели

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе закроют на две недели, начиная с 16 марта, в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщили в Луганской областной государственной администрации.

"Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ Станица Луганская пересекают около 15 тысяч человек. Поэтому угроза заноса и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая", — прокомментировал закрытие КПВВ глава области Сергей Гайдай.

Вернуться смогут только те граждане, которые имеют постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории. Пропустят во временно оккупированные районы — только тех граждан, которые там проживают.

Для граждан, которые должны были в этот период пройти верификацию в органах социальной защиты, срок верификации будет продлен. Социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут.