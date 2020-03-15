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На Донбассе закроют пункты пропуска на две недели

Комментариев: 1
На подконтрольную Украине часть разрешено будет вернуться только гражданам с постоянной регистрацией на подконтрольной Украине территории.
Украина закрывает пункты пропуска на Донбассе
Украина закрывает пункты пропуска на Донбассе
 
Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе закроют на две недели, начиная с 16 марта, в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщили в Луганской областной государственной администрации.
 
"Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ Станица Луганская пересекают около 15 тысяч человек. Поэтому угроза заноса и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая", — прокомментировал закрытие КПВВ глава области Сергей Гайдай.
 
Вернуться смогут только те граждане, которые имеют постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории. Пропустят во временно оккупированные районы — только тех граждан, которые там проживают.
 
Для граждан, которые должны были в этот период пройти верификацию в органах социальной защиты, срок верификации будет продлен. Социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут.
 
Напомним, что по состоянию на утро воскресенья, 15 марта, сепаратисты на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из запрещенного минскими договоренностями оружия.
 
 
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Теги: донбасс, Коронавирус, ситуация на востоке Украины, пункт пропуска
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    15.03.2020, 16:28
Оценка:  +13
Путин-Xyйло
Раша все равно никогда не отпустит ОРДЛу в Украину, равно как и не присоединит подобно Крыму! Дайте время выехать кто хочет и оставьте эту серую зону на вечном карантине!
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