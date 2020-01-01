УЗ вернет деньги за билеты на отмененные зарубежные маршруты

Возврат обещают в полном объеме и без комиссий.

Украинцам вернут деньги за билеты на отмененные рейсы uz.gov.ua

“Укрзализныця“ обещает вернуть пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда. Дополнительные сборы при этом взимать не будут. Об этом сообщает пресс-служба отечественного ж/д-монополиста.

Читай также: Коронавирус в Украине: изменилась ли работа Укрзализныци

“Укрзализныця будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда — без взимания дополнительных сборов. Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, билеты, приобретенные через интернет возвращаются через онлайн сервисы“, — сказано в сообщении.

Стоимость билетов на поезда, которым будет ограничен маршрут, можно вернуть, если была отменена остановка на станции, до которой пассажир купил билет.

Во всех остальных случаях возврат билетов проходит в обычном режиме.

В случае возникновения вопросов просим обращаться в Контактный центр Укрзализныци: 0-800-503-111, — добавили в компании.

Напомним, Укрзализныця приостанавливает международные пассажирские железнодорожные перевозки в ночь с 16 на 17 марта. Перевозки остановлены на период карантина или до принятия соответствующих постановлений правительства.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.