УЗ вернет деньги за билеты на отмененные зарубежные маршруты
“Укрзализныця“ обещает вернуть пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда. Дополнительные сборы при этом взимать не будут. Об этом сообщает пресс-служба отечественного ж/д-монополиста.
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“Укрзализныця будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда — без взимания дополнительных сборов. Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, билеты, приобретенные через интернет возвращаются через онлайн сервисы“, — сказано в сообщении.
Стоимость билетов на поезда, которым будет ограничен маршрут, можно вернуть, если была отменена остановка на станции, до которой пассажир купил билет.
Во всех остальных случаях возврат билетов проходит в обычном режиме.
В случае возникновения вопросов просим обращаться в Контактный центр Укрзализныци: 0-800-503-111, — добавили в компании.
Напомним, Укрзализныця приостанавливает международные пассажирские железнодорожные перевозки в ночь с 16 на 17 марта. Перевозки остановлены на период карантина или до принятия соответствующих постановлений правительства.
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