Антимонопольный комитет проверит повышение цен в МАУ
В связи с закрытием границ в Антимонопольный комитет поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик – Международные авиалинии Украины – резко поднял цены на билеты на последние дни перед остановкой авиасообщения.
Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) начинает расследование против МАУ о повышении цен на билеты, сообщает глава отделения Алексей Хмельницкий на своей странице Facebook.
В АМКУ отмечают, что в связи с закрытием границ в Антимонопольный комитет поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик – Международные авиалинии Украины – резко поднял цены на билеты на последние дни перед остановкой авиасообщения.
В качестве примера обращения ведомство приводит информацию относительно изменения цены билетов эконом-класса маршрута Лондон-Киев: на 15 марта стоит 24 тысяч, при том, что накануне билет стоил меньше 10 тысяч.
АМКУ заявляет, что изучит эти факты и, в случае установления нарушений конкурентного законодательства, накажет нарушителя.
В МАУ ответили, что сейчас рассчитывают стоимость авиаперелета по одним тем же алгоритмам. Цену формирует специальная система расчета - Revenue Management System, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме.
"Эта система автоматически определяет стоимость на том или ином маршруте в соответствии с целым рядом показателей. Таких, как интенсивность продаж, спрос на период времени и тому подобное. Цифровые алгоритмы анализируют объем запросов на покупку авиабилетов и перечисляют их стоимость в соответствии с количеством пользователей, которые одновременно заходят в глобальную систему бронирования для заказа билета и создания бронирования" - отмечается в пресс-релизе.
Увеличение запросов на оформление билета система расценивает как повышение спроса с соответствующей корректировкой стоимости.
О причинах роста цен в МАУ ответили, что не их компания принимала решение об ограничении пассажирского сообщения. "Главная задача авиакомпании – поднимать самолеты в небо и доставлять людей во все точки мира. Авиакомпания никогда добровольно не прекратила бы это делать".
В компании подчеркнули, что главный союзник рост цен на авиабилеты – это паника.
Напомним, что Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса. Также Украина закрывает границу для иностранцев на две недели.
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