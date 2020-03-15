Антимонопольный комитет проверит повышение цен в МАУ

В связи с закрытием границ в Антимонопольный комитет поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик – Международные авиалинии Украины – резко поднял цены на билеты на последние дни перед остановкой авиасообщения.

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) начинает расследование против МАУ о повышении цен на билеты, сообщает глава отделения Алексей Хмельницкий на своей странице Facebook.

В АМКУ отмечают, что в связи с закрытием границ в Антимонопольный комитет поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик – Международные авиалинии Украины – резко поднял цены на билеты на последние дни перед остановкой авиасообщения.

В качестве примера обращения ведомство приводит информацию относительно изменения цены билетов эконом-класса маршрута Лондон-Киев: на 15 марта стоит 24 тысяч, при том, что накануне билет стоил меньше 10 тысяч.

АМКУ заявляет, что изучит эти факты и, в случае установления нарушений конкурентного законодательства, накажет нарушителя.