Больницам передадут 10 млн масок - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в понедельник, 16 марта, в учреждения здравоохранения по всей Украине передадут 10 миллионов медицинских масок ввиду пандемии коронавируса.

По словам главы правительства, он лично проверил областные медицинские склады.

"10 миллионов медицинских масок завтра передадим в учреждения здравоохранения по всей Украине! Сегодня лично проверил областные медицинские склады, совместно с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. На складах порядок", - заверил премьер.

По его словам, ситуация на складах следующая:

- Маски - 10 млн штук

- Аппараты для искусственной вентиляции легких портативные - 69 штук

- Пульсоксиметры - 1350 единиц

- Дыхательный аппарат ручной силиконовый - 1180 единиц

- Насос инфузионный - 1330 единиц

- Концентратор кислородный - 34 единиц

Шмыгаль подчеркнул, что у Украины есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в страну миллионов масок и необходимого оборудования.