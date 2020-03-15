Больницам передадут 10 млн масок - Шмыгаль
У Украины есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в страну миллионов масок и необходимого медицинского оборудования.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в понедельник, 16 марта, в учреждения здравоохранения по всей Украине передадут 10 миллионов медицинских масок ввиду пандемии коронавируса.
По словам главы правительства, он лично проверил областные медицинские склады.
"10 миллионов медицинских масок завтра передадим в учреждения здравоохранения по всей Украине! Сегодня лично проверил областные медицинские склады, совместно с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. На складах порядок", - заверил премьер.
По его словам, ситуация на складах следующая:
- Маски - 10 млн штук
- Аппараты для искусственной вентиляции легких портативные - 69 штук
- Пульсоксиметры - 1350 единиц
- Дыхательный аппарат ручной силиконовый - 1180 единиц
- Насос инфузионный - 1330 единиц
- Концентратор кислородный - 34 единиц
Шмыгаль подчеркнул, что у Украины есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в страну миллионов масок и необходимого оборудования.
Напомним, что в Херсоне контрабандисты попытались незаконно вывезти за границу средства индивидуальной защиты, запрещенные для экспорта. Частная фирма планировала пассажирским рейсом вывезти за пределы Украины через международный аэропорт Херсон 21 тысячу респираторных масок заявленной стоимостью свыше 40 тысяч долларов (более 1 млн гривен).
Эта же новость на Корреспондент
1)Екстракт Оливкового Листя (Olive Leaf Extract );
2) Колоїдне срібло ;
3) Ягоди або квітки бузини;
4) Вітамін D (від 2000 од.);
5) Вітамін С ( внутрішньовенно 50000 од для хворих)
6) Часник подробити та випити на пустий шлунок, не їсти, а випити.