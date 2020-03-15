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Больницам передадут 10 млн масок - Шмыгаль

Комментариев: 8
У Украины есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в страну миллионов масок и необходимого медицинского оборудования.
Маскам в Украине быть
Маскам в Украине быть
 
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в понедельник, 16 марта, в учреждения здравоохранения по всей Украине передадут 10 миллионов медицинских масок ввиду пандемии коронавируса. 
 
По словам главы правительства, он лично проверил областные медицинские склады.
 
 
"10 миллионов медицинских масок завтра передадим в учреждения здравоохранения по всей Украине! Сегодня лично проверил областные медицинские склады, совместно с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. На складах порядок", - заверил премьер.
 
По его словам, ситуация на складах следующая:
 
- Маски - 10 млн штук
 
- Аппараты для искусственной вентиляции легких портативные - 69 штук
 
- Пульсоксиметры - 1350 единиц
 
- Дыхательный аппарат ручной силиконовый - 1180 единиц
 
- Насос инфузионный - 1330 единиц
 
- Концентратор кислородный - 34 единиц
 
Шмыгаль подчеркнул, что у Украины есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в страну миллионов масок и необходимого оборудования.
 
Напомним, что в Херсоне контрабандисты попытались незаконно вывезти за границу средства индивидуальной защиты, запрещенные для экспорта. Частная фирма планировала пассажирским рейсом вывезти за пределы Украины через международный аэропорт Херсон 21 тысячу респираторных масок заявленной стоимостью свыше 40 тысяч долларов (более 1 млн гривен).
 
 
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Теги: премьер-министр, Кабинет Министров, правительство, маски, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (8)
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ЗаелоПластинку    15.03.2020, 18:59
Оценка:  +11
ЗаелоПластинку
Напомню историю: сначала MH17 сбили ополченцы (но думали, что это АН26), потом появился диспетчер Карлос, потом 'дорисовали' украинский Су, украинские БУКи, фотошопные карты, Волошин, 'километровый боинг', некорректные данные радаров и другое... гуглите.
БийКацапів    15.03.2020, 18:58
Оценка:  0
БийКацапів
Лікування від Коронавірусу для усіх Українців :
1)Екстракт Оливкового Листя (Olive Leaf Extract );
2) Колоїдне срібло ;
3) Ягоди або квітки бузини;
4) Вітамін D (від 2000 од.);
5) Вітамін С ( внутрішньовенно 50000 од для хворих)
6) Часник подробити та випити на пустий шлунок, не їсти, а випити.
БийКацапів    15.03.2020, 18:59
Оценка:  0
БийКацапів
Усім здоров'я, злагоди та багатства.
Брюква_и_Клюква    15.03.2020, 19:44
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
Это повышает иммунитет, но не более. Есть еще ингибитор прополис. Но от самого вируса лекарства нет, к сожалению.
БийКацапів    15.03.2020, 19:52
Оценка:  0
БийКацапів
Є іще одна рослина від Коронавірусу, називається Кратом. По неофіційним даним від лікарів з Індонезії.Вона росте в Азії.
Брюква_и_Клюква    15.03.2020, 20:00
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Чушь собачья. Расскажи про этот "крат" китайцам. Они не знают своей фауны, а ты "знаешь". Угомонись. Вирус не лечится, можно лечить только его последствия.
БийКацапів    15.03.2020, 18:37
Оценка:  -2
БийКацапів
Слуги будуть Українців лікувати МАСКАМИ?
Путин-Xyйло    15.03.2020, 18:49
Оценка:  +12
Путин-Xyйло
По ночах вдома маски шитимуть!
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