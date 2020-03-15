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Министр развития общин Чернышов раскрыл свой оклад

Комментариев: 1
Министр отмечает, что к низкой министерской зарплате готов благодаря тому, что ранее занимался бизнесом.
Алексей Чернышов - министр развития общин и территорий
Алексей Чернышов - министр развития общин и территорий
Деловая столица

Должностной оклад министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова составляет 16 тысяч гривен.

"Оклад министра по штатному расписанию составляет 16 тысяч гривен. Я считаю, что я материально подготовлен к этой роли, к этой работе, и я это задекларировал", - сказал Чернышов в эфире телеканала ICTV.

Согласно декларации, за 2019 год общие доходы Чернышова, в том числе из подарков, составили 5,6 миллионов гривен.

 
Своими задачами на посту Чернышов назвал завершение процесса децентрализации, борьбу с коррупцией в строительной отрасли и реализацию программы президента Большое строительство.

Стоит отметить, что кроме оклада министры еще получают различные надбавки. А вот от премий новые министры отказались.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что министры нового правительства до конца 2020 года не будут получать премии.

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Теги: зарплаты, Кабмин Украины, министр, правительство Украины, зарплата
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Духовный_скреп    15.03.2020, 21:14
Оценка:  +14
Духовный_скреп
Та давай все магазины нах закроем,народу же кушать не надо.
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