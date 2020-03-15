Министр развития общин Чернышов раскрыл свой оклад
Должностной оклад министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова составляет 16 тысяч гривен.
"Оклад министра по штатному расписанию составляет 16 тысяч гривен. Я считаю, что я материально подготовлен к этой роли, к этой работе, и я это задекларировал", - сказал Чернышов в эфире телеканала ICTV.
Согласно декларации, за 2019 год общие доходы Чернышова, в том числе из подарков, составили 5,6 миллионов гривен.
Стоит отметить, что кроме оклада министры еще получают различные надбавки. А вот от премий новые министры отказались.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что министры нового правительства до конца 2020 года не будут получать премии.
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