Украинские больницы обяжут перенести операции из-за коронавируса

В Украине перепрофилируют учреждения здравоохранения, чтобы принять больных коронавирусом в случае массового поступления.

Учреждения здравоохранения обяжут перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом, заявил главный санврач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье, 15 марта.

"Уже завтра глава Минздрава подпишет приказ, который будет обязывать учреждения здравоохранения переносить плановые операции на более поздний срок, чтобы мы освобождали учреждения здравоохранения и были готовы для оказания качественной медицинской помощи, в которой будут нуждаться украинцы", - заявил Ляшко.