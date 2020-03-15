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Украинские больницы обяжут перенести операции из-за коронавируса

Комментариев: 3
В Украине перепрофилируют учреждения здравоохранения, чтобы принять больных коронавирусом в случае массового поступления.
В Украине перепрофилируют больницы
В Украине перепрофилируют больницы
ABC
 
Учреждения здравоохранения обяжут перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом, заявил главный санврач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье, 15 марта.
 
 
"Уже завтра глава Минздрава подпишет приказ, который будет обязывать учреждения здравоохранения переносить плановые операции на более поздний срок, чтобы мы освобождали учреждения здравоохранения и были готовы для оказания качественной медицинской помощи, в которой будут нуждаться украинцы", - заявил Ляшко.
 
Напомним, что ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные.
 
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Теги: Минздрав, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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BabaYul    15.03.2020, 21:20
Оценка:  -14
BabaYul
Хорошо! Всё будет хорошо. Если попандос нас не достанет. А достанет, нам уже будет по цимбалам. Мёртвые не кашляют и не переживают.
Брюква_и_Клюква    15.03.2020, 22:39
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
По балалайкам тебе будет, а не цимбалам, старушка Жданова.
Духовный_скреп    15.03.2020, 21:12
Оценка:  +15
Духовный_скреп
Бред.Китайцы за 10 дней две больницы построили,а у нас не за что- всё разворовали,с...ки.Девиз сейчас один-спасайся,кто,как может.
Anvla    15.03.2020, 20:40
Оценка:  +19
Anvla
Що за дурня чергова, люди чекали на операції, багато кому вона життя може зберегти, а вони все відміняють
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