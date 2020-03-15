Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украину из Италии возвращаются 123 человека, все здоровы

Комментариев: 1
На борту также находится 4 человека, двое из которых являются иностранцами, но имеют разрешение на постоянное проживание в Украине.
Из Италии украинцев везут домой
Из Италии украинцев везут домой
Без табу
 
В воскресенье вечером в Украину спецрейсом авиакомпании SkyUp должны вернуться 123 эвакуированных из Италии человека, сообщили главный санврач Виктор Ляшко, министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава МИД Дмитрий Кулеба на специальном брифинге.
 
По словам Кулебы, бортом должно было лететь 126 человек, но трое из них не явились вовремя в аэропорт в Венеции, поэтому в самолет зашли 123 человека.
 
Он также отметил, что на борту находится 4 человека, двое из которых являются иностранцами, но имеют разрешение на постоянное проживание в Украине, а еще два человека – граждане Украины, у которых обнаружили также паспорта других государств.
 
 
По словам Криклия, самолет должен прибыть в аэропорт Борисполь около 22:30-23:00 в воскресенье.
 
В свою очередь, Ляшко отметил, что на борт были допущены только здоровые люди.
 
"Итальянские медики сказали, что перед посадкой на борт было проведено 3 вида медицинского скрининга, и на борт допущены только здоровые люди. Все, кого мы привезем, на данный момент будут без симптомов болезни с подтвержденными лабораторными свидетельствами, что болезнь отсутствует", - заявил Ляшко.
 
По словам санитарного врача, всем пассажирам предложили заполнить согласие на добровольную самоизоляцию, и всех предупредили, что за нарушение самоизоляции в домашних условиях предусмотрена определенная ответственность.
 
По словам главного санитарного врача, адреса проживания всех эвакуированных граждан известны, и впоследствии Минздрав будет проводить выборочный контроль соблюдения условий пребывания в самоизоляции.
 
Напомним, что министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил закрыть в Украине заведения общественного питания и ТРЦ.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Италия, Минздрав, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Негорро    15.03.2020, 21:33
Оценка:  -10
Негорро
Все здоровы?Смешно!Это можно с большой степенью вероятности утверждать минимум через 14 суток карантина.Италии больные не нужны,им лишь бы избавиться от них,вот и пишут что"все здоровы".Готовьтесь к самому худшему,скоты!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь