В Украину из Италии возвращаются 123 человека, все здоровы

На борту также находится 4 человека, двое из которых являются иностранцами, но имеют разрешение на постоянное проживание в Украине.

В воскресенье вечером в Украину спецрейсом авиакомпании SkyUp должны вернуться 123 эвакуированных из Италии человека, сообщили главный санврач Виктор Ляшко, министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава МИД Дмитрий Кулеба на специальном брифинге.

По словам Кулебы, бортом должно было лететь 126 человек, но трое из них не явились вовремя в аэропорт в Венеции, поэтому в самолет зашли 123 человека.

Он также отметил, что на борту находится 4 человека, двое из которых являются иностранцами, но имеют разрешение на постоянное проживание в Украине, а еще два человека – граждане Украины, у которых обнаружили также паспорта других государств.

По словам Криклия, самолет должен прибыть в аэропорт Борисполь около 22:30-23:00 в воскресенье.

В свою очередь, Ляшко отметил, что на борт были допущены только здоровые люди.

"Итальянские медики сказали, что перед посадкой на борт было проведено 3 вида медицинского скрининга, и на борт допущены только здоровые люди. Все, кого мы привезем, на данный момент будут без симптомов болезни с подтвержденными лабораторными свидетельствами, что болезнь отсутствует", - заявил Ляшко.

По словам санитарного врача, всем пассажирам предложили заполнить согласие на добровольную самоизоляцию, и всех предупредили, что за нарушение самоизоляции в домашних условиях предусмотрена определенная ответственность.

По словам главного санитарного врача, адреса проживания всех эвакуированных граждан известны, и впоследствии Минздрав будет проводить выборочный контроль соблюдения условий пребывания в самоизоляции.