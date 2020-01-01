В Украину прибыл спецрейс из Италии

Украинцев, которые не смогли попасть в страну из-за закрытия границ, доставил из Венеции самолет SkyUp.

В аэропорту Борисполь приземлился спецрейс с эвакуированными из Италии украинцами. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба Офиса президента в Facebook.

Отмечается, что на борту самолета находились 123 человека, которые не смогли попасть на территорию Украины из-за закрытия границ в связи с карантином.

Перед посадкой на самолет в Италии пассажиры прошли медосмотр. По информации итальянской стороны, на борт были допущены только здоровые люди, без симптомов болезни.

После прибытия в Киев пассажиров также осмотрят украинские медики.

Как подчеркнули в ОП, все эвакуированные подписали согласие на прохождение добровольной самоизоляции в домашних условиях в течение 14 дней. "За нарушение домашнего карантина предусмотрена ответственность. На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 15 марта в Украине зарегистрировали три лабораторно подтвержденных случая COVID-19, один из которых завершился смертью.

Два зараженных находятся в Черновицкой области, женщина из Радомышлся в Житомирской области скончалась 13 марта.

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на коронавирус, из которых 64 оказались отрицательными и 12 проверяют.

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