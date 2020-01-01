В Одессе закрывают рестораны и непродуктовые магазины
В частности, будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки, детские развлекательные центры, спортивные площадки, фитнес-клубы, бассейны, стадионы, зоопарки, аттракционы, магазины, кроме продуктовых и аптек, торгово-развлекательные центры; строительные рынки, рестораны, заведения общественного питания, бары клубы, кафе, дискотеки, пабы.
Ранее сообщалось, что с понедельника, 16 марта, во Львове закрывают все торговые заведения, кроме продуктовых, аптек и заправок, для предотвращения распространения коронавируса.
Напомним, 12 марта в Украине объявили общенациональный карантин.
Позже власти приняли решение закрыть границы для иностранцев и остановить авиасообщение.
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