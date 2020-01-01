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У эвакуированных из Италии нет COVID-19 - Минздрав

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Всем пассажирам, прибывшим в Украину спецрейсом, провели тест на коронавирус. Ни у кого из них инфекцию не обнаружили.
Украинцы, эвакуированные из Италии, не заражены коронавирусом
Украинцы, эвакуированные из Италии, не заражены коронавирусом
facebook.com/president.gov.ua
 
В аэропорту Борисполь 123 гражданам, эвакуированным из Италии, провели экспресс-тест на коронавирус и его результаты отрицательные. Об этом ночью 16 марта сообщила пресс-служба Министрества здравоохранения в Facebook.
 
Отмечается, что итальянские медики провели медицинский осмотр и температурный скрининг пассажиров при посадке в самолет.
 
Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор.
 
По прибытии самолета в Украину врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19.
 
Подчеркивается, что все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию (на время возможного инкубационного периода).
 
Ранее сообщалось, что 15 марта в Украину спецрейсом доставили 123 украинца из Италии. Они не смогли попасть на территорию страны из-за закрытия границ в связи с карантином.
 
По состоянию на воскресенье в Украине зарегистрировали три лабораторно подтвержденных случая COVID-19, один из которых завершился смертью.

Два зараженных находятся в Черновицкой области, женщина из Радомышлся в Житомирской области скончалась 13 марта.

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Теги: Италия, Минздрав, украинцы, эвакуация, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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