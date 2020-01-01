У эвакуированных из Италии нет COVID-19 - Минздрав

Всем пассажирам, прибывшим в Украину спецрейсом, провели тест на коронавирус. Ни у кого из них инфекцию не обнаружили.

Украинцы, эвакуированные из Италии, не заражены коронавирусом facebook.com/president.gov.ua

В аэропорту Борисполь 123 гражданам, эвакуированным из Италии, провели экспресс-тест на коронавирус и его результаты отрицательные. Об этом ночью 16 марта сообщила пресс-служба Министрества здравоохранения в Facebook.

Отмечается, что итальянские медики провели медицинский осмотр и температурный скрининг пассажиров при посадке в самолет.

Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор.

По прибытии самолета в Украину врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19.

Подчеркивается, что все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию (на время возможного инкубационного периода).

Ранее сообщалось, что 15 марта в Украину спецрейсом доставили 123 украинца из Италии . Они не смогли попасть на территорию страны из-за закрытия границ в связи с карантином.

По состоянию на воскресенье в Украине зарегистрировали три лабораторно подтвержденных случая COVID-19, один из которых завершился смертью.

Два зараженных находятся в Черновицкой области, женщина из Радомышлся в Житомирской области скончалась 13 марта.

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