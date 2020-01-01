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Украина временно закрыла границу

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Ограничения на въезд для иностранцев из-за распространения COVID-19 начали действовать в 00.00 16 марта.
Украина закрыла около сотни пунктов пропуска
Украина закрыла около сотни пунктов пропуска
facebook.com/DPSUkraine
 
С понедельника, 16 марта, Украина временно закрыла около сотни пунктов пропуска и запретила въезд в страну для иностранцев. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
 
"С 00.00 16 марта временно закрывают около сотни пунктов пропуска (контроля), еще почти полсотни пунктов пропуска временно прекращается пешеходное сообщение", - указали в Госпогранслужбе. (Перечень пунктов приведен в инфографике ниже)
 
Отмечается, что продолжат работу пункты пропуска, в которых большая пропускная способность.
 
"Их функционирует достаточное количество на границе с каждой соседней страной, для оформления, контроля и проверки граждан и транспорта в условиях ограниченного международного движения", - уточнили в ведомстве.
 
В ночь на понедельник также вступает в силу временный запрет на въезд иностранцев и лиц без гражданства.
 
В Госпогранслужбе напомнили, что граждане Украины в любое время могут вернуться в страну. СНБО рекомендовал украинцам вернуться из-за границы до 17 марта, когда будут закрыты регулярные международные пассажирские перевозки.
 
Тем, кто не успеет или не сможет самостоятельно вернуться до указанного времени, необходимо обращаться в посольства и консульства Украины.
 
Ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля.

Cмотрите фотогалерею: Украина временно закрыла границу

 
Напомним, 13 марта СНБО решил закрыть государственную границу из-за пандемии COVID-19. Установленные меры не касаются осуществления международных грузоперевозок.

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Теги: граница, фото, Коронавирус, Госпогранслужба, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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