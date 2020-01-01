МИД: За границей COVID-19 заражены шесть украинцев
Инфицированные находятся в Италии, Германии, Молдове и ОАЭ. Кроме того пять человек уже выздоровели и один скончался.
Министерство иностранных дел представило информацию об украинцах, которые заражены коронавирусом за пределами страны. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
Отмечается, что по состоянию на 23.00 15 марта, за границей находятся шесть украинцев, зараженных коронавирусом. Из них двое лечатся в Италии, двое - в Германии, по одному в Молдове и ОАЭ.
Кроме того, пять граждан страны, у которых обнаружили COVID-19 за рубежом, уже выздоровели, и одна украинка скончалась в Италии 13 марта.
Также сообщается, что 170 украинцев эвакуировали из пораженных коронавирусом стран: 45 COVID-19 из Китая, двое - с лайнера Grand Princess и 123 прибыли спецрейсом из Италии.
Ранее сообщалось, что в двух отелях Египта украинских туристов закрыли на карантин.
Напомним, по состоянию на воскресенье в Украине зарегистрировали три лабораторно подтвержденных случая COVID-19, один из которых завершился смертью.
Два зараженных находятся в Черновицкой области, женщина из Радомышлся в Житомирской области скончалась 13 марта.
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