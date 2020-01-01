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Во Львовской области образовался карстовый провал

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Новая пропасть глубиной 100 метров появилась возле города Стебник. Его площадь составляет 150 на 50 метров.
На Львовщине образовалась карстовая пропасть
На Львовщине образовалась карстовая пропасть
drohobych-rada.gov.ua
 
В Дрогобычском районе Львовской области образовалась новая карстовая пропасть глубиной около 100 метров. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщила пресс-служба Львовской ОГА.
 
Отмечается, что площадь провала возле города Стебник составляет 150 на 50 метров.
 
"Пропасть является динамичной, края формируются. Следовательно, дорога Дрогобыч-Трускавец будет перекрыта. Объезд будет осуществляться через Стебник", - указал заместитель главы ОГА Юрий Холод.
 
Чиновник добавил, что в ближайшее время соответствующая комиссия должна оценить ситуацию и решить, что делать дальше. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС, полиция, геологи и представители местных властей.
 
Как уточнили в Дрогобычском горсовете, новый провал образовался вблизи старого, который появился в 2017 году в селе Модричи на горном руднике №2.
 
Причина явления - подтопление "агрессивными" водами, которые заполняют пустые камеры рудника.
 
 

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Теги: Львовская область, фото, провал, рудник, пропасть
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Источник: korrespondent.net

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