Во Львовской области образовался карстовый провал

Новая пропасть глубиной 100 метров появилась возле города Стебник. Его площадь составляет 150 на 50 метров.

В Дрогобычском районе Львовской области образовалась новая карстовая пропасть глубиной около 100 метров. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщила пресс-служба Львовской ОГА.

Отмечается, что площадь провала возле города Стебник составляет 150 на 50 метров.

"Пропасть является динамичной, края формируются. Следовательно, дорога Дрогобыч-Трускавец будет перекрыта. Объезд будет осуществляться через Стебник", - указал заместитель главы ОГА Юрий Холод.

Чиновник добавил, что в ближайшее время соответствующая комиссия должна оценить ситуацию и решить, что делать дальше. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС, полиция, геологи и представители местных властей.

Как уточнили в Дрогобычском горсовете, новый провал образовался вблизи старого, который появился в 2017 году в селе Модричи на горном руднике №2.

Причина явления - подтопление "агрессивными" водами, которые заполняют пустые камеры рудника.

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