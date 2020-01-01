На карантине в Шарм-эль-Шейхе находятся 750 украинцев - СМИ

В отеле Reef Oasis Beach Resort ввели карантин после обнаружения коронавируса у двух итальянцев.

В египетском отеле закрыли на карантин граждан Украины

ИАН На карантине в отеле Шарм-эль-Шейха находятся 750 граждан Украины. Об этом 15 марта сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, пишет УН

“Посольство Украины в Египте сообщило, что в отеле Reef Oasis Beach Resort (г. Шарм-эль-Шейх) находятся 750 украинских граждан, которые вместе с другими туристами помещены на 14-дневный карантин”, - отметил чиновник.

Отмечается, что меры приняты в связи с обнаружением коронавируса у двух итальянских туристов, которые находились в отеле.

По словам Погорельцева, прорабатываются различные варианты эвакуации граждан Украины после завершения карантина.

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