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На карантине в Шарм-эль-Шейхе находятся 750 украинцев - СМИ

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В отеле Reef Oasis Beach Resort ввели карантин после обнаружения коронавируса у двух итальянцев.
В египетском отеле закрыли на карантин граждан Украины
В египетском отеле закрыли на карантин граждан Украины
 
На карантине в отеле Шарм-эль-Шейха находятся 750 граждан Украины. Об этом 15 марта сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, пишет УНИАН.
 
“Посольство Украины в Египте сообщило, что в отеле Reef Oasis Beach Resort (г. Шарм-эль-Шейх) находятся 750 украинских граждан, которые вместе с другими туристами помещены на 14-дневный карантин”, - отметил чиновник.
 
Отмечается, что меры приняты в связи с обнаружением коронавируса у двух итальянских туристов, которые находились в отеле.
 
По словам Погорельцева, прорабатываются различные варианты эвакуации граждан Украины после завершения карантина.
 
Ранее сообщалось, что в отелях Шарм-эль-Шейха на карантине находятся украинцы.
 

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Теги: Египет, украинцы, отель, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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