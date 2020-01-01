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Консульские службы Украины приостановили выдачу виз

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Информация о возобновлении работы дипломатических учреждений будет обнародована дополнительно.
МИД предупредил о прекращении работы консульских служб
МИД предупредил о прекращении работы консульских служб
Корреспондент.net
 
Консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы МИД Украины временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз на фоне распространения коронавируса. Об этом 16 марта сообщили в Министерстве иностранных дел.
 
Отмечается, что выдача виз приостановлена с 14 марта, что связано с введением карантина в Украине.
 
Информация о возобновлении работы дипломатических учреждений будет обнародована дополнительно.
 
Напомним, Украина закрыла границу для иностранцев из-за распространения COVID-19. Временные ограничения начали действовать с 00.00 16 марта. 
 
С 17 марта будут прекращены регулярные международные пассажирские перевозки.
 
Ранее в МИД сообщили, что делать украинцам, которые не успеют вернуться в страну до прекращения пассажирского сообщения.

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Теги: МИД Украины, виза, консульство, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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