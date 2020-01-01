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Минздрав и Facebook запускают сервис информирования о COVID-19

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В ленте новостей автоматически будет появляться сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией.
Украинцам будет легче получить информацию о COVID-19
Украинцам будет легче получить информацию о COVID-19

Министерство здравоохранения и социальная сеть Facebook запускают сервис мгновенного информирования о ситуации с коронавирусом COVID-19 в Украине. Об этом накануне вечером сообщила пресс-служба Минздрава.

"В рамках противодействия распространению вирусной инфекции COVID-19 в Украине и учитывая растущую потребность пользователей в корректной и своевременной информации Министерство здравоохранения вместе с Facebook запускают расширенный доступ к местным уведомлениям Facebook", – говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что такая услуга даст возможность быстро получать актуальную и достоверную информацию по коронавирус из официальных источников Минздрава.

"В ленте новостей автоматически будет появляться сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией. Чуть позже появится search modules – уведомления для тех, кто сам ищет информацию о коронавирус", – добавили в Минздраве.

Накануне в Украине запустили смс-рассылку украинцам о мерах борьбы с коронавирусом. Это короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с COVID-19.

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Теги: Украина, вирусы, Минздрав, социальная сеть, эпидемия, социальные сети, Facebook, МОЗ, соцсети, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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