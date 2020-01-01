Погода в Украине на 16 марта: Солнечно и без осадков

В Украине ожидается прохладная и солнечная погода.

В Украине ожидается прохладная и солнечная погода pixabay.com

Погода в понедельник, 16 марта, в Украине будет в основном солнечная. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +9 до + 12 градусов тепла, ночью от -4 до -7;

На севере Украины температура днем +6… +8, ночью -4… -6;

В центральных областях температура днем от +6 до +8, ночью от -4 до -6;

На востоке страны днем от +4 до + 6, ночью от -4 до -6;

На юге Украины днем от +5 до +8 градусов, ночью от -2 до -5;

В Крыму днем +6… +8, ночью -2… -4;

В Киеве днем +6… +8, ночью -3… -5.

Погода в Украине на 16 марта meteo.gov.ua

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