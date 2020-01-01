За место в авто просят 100 долларов: ситуация на границе с Польшей

Сотни украинцев стоят в очередях и не могут вернуться в Украину.

На границе с Польшей образовались огромніе очереди из украинцев, которые возвращаются в Украину.

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По данным Телеграм-канала ЗеРада, на границе с Польшей застряли сотни украинцев. Тем самым создались идеальные условия для распространения коронавируса.

Ситуация на границе t.me/ZeRada1

Ситуация на границе t.me/ZeRada1

В автобусах украинцы не могут уехать, даже если будут стоять. Между тем, место в автомобиле продают на 100 долларов.

Ситуация на границе t.me/ZeRada1

Полный провал работы властей как Украины так и Польши. Все рисковые условия для инфекции созданы, - сказано в сообщении.

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Напомним, Украина временно закрыла границу. Ограничения на въезд для иностранцев из-за распространения COVID-19 начали действовать в 00.00 16 марта.

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