За место в авто просят 100 долларов: ситуация на границе с Польшей
На границе с Польшей образовались огромніе очереди из украинцев, которые возвращаются в Украину.
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По данным Телеграм-канала ЗеРада, на границе с Польшей застряли сотни украинцев. Тем самым создались идеальные условия для распространения коронавируса.
В автобусах украинцы не могут уехать, даже если будут стоять. Между тем, место в автомобиле продают на 100 долларов.
Полный провал работы властей как Украины так и Польши. Все рисковые условия для инфекции созданы, - сказано в сообщении.
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Напомним, Украина временно закрыла границу. Ограничения на въезд для иностранцев из-за распространения COVID-19 начали действовать в 00.00 16 марта.
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