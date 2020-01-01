МИД рассказал, как поможет украинцам, которые находятся в Египте

На карантине находятся 750 украинских граждан.

В МИД Украины пообещали, что сегодня, 16 марта, направят консула в Шарм-эль-Шейх. Там находятся 750 украинцев, которые оказались на 14-дневном карантине. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Читай также: У эвакуированных из Италии нет COVID-19 - Минздрав

Как сообщается, в одной из гостиниц были выявлены туристы с вирусом COVID-19.

Так, консул будет находиться в Шарм-эль-Шейхе для постоянного оказания помощи украинцам.

Также сообщается, что посол Украины в Египте получил от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы поручение мобилизовать все ресурсы на поддержку связи с туристами.

В Киеве, в центральном аппарате МИД Украины создается специальная группа оперативного реагирования, чтобы оказывать всю необходимую помощь Посольству Украины в Египте.

Скриншот facebook.com/MFAInfoCoronavirus

Напомним, ранее сообщалось, что в отеле Reef Oasis Beach Resort ввели карантин после обнаружения вируса COVID-19 у двух итальянцев. На карантине в Шарм-эль-Шейхе находятся 750 украинцев.

Читай также: МИД: За границей COVID-19 заражены шесть украинцев

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.