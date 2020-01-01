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МИД рассказал, как поможет украинцам, которые находятся в Египте

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На карантине находятся 750 украинских граждан.
В отеле заперто 750 украинских граждан
В отеле заперто 750 украинских граждан
EPA/UPG

В МИД Украины пообещали, что сегодня, 16 марта, направят консула в Шарм-эль-Шейх. Там находятся 750 украинцев, которые оказались на 14-дневном карантине. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. 

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Как сообщается, в одной из гостиниц были выявлены туристы с вирусом COVID-19.

Так, консул будет находиться в Шарм-эль-Шейхе для постоянного оказания помощи украинцам.

Также сообщается, что посол Украины в Египте получил от министра иностранных дел Дмитрия Кулебы поручение мобилизовать все ресурсы на поддержку связи с туристами.

В Киеве, в центральном аппарате МИД Украины создается специальная группа оперативного реагирования, чтобы оказывать всю необходимую помощь Посольству Украины в Египте.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/MFAInfoCoronavirus

Напомним, ранее сообщалось, что в отеле Reef Oasis Beach Resort ввели карантин после обнаружения вируса COVID-19 у двух итальянцев. На карантине в Шарм-эль-Шейхе находятся 750 украинцев. 

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Теги: Украины, Египет, Коронавирус, Карантин
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