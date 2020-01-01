Три подозрения: У берегов Новой Зеландии застрял еще один круизный лайнер

На борту находятся три человека с подозрением на коронавирус.

У берегов Новой Зеландии экстренно остановился круизный лайнер Golden Princess из-за подозрения на коронавирус у троих пассажиров.

Об этом сообщает AFP.

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Отмечается, что на данный момент лайнер стоит на якоре в гавани Акароа недалеко от города Крайстчерч.

По предварительной информации, на борту находятся 2600 пассажиров, а также 1100 членов экипажа.

Никто не сможет покинуть круизный лайнер до тех пор, пока не станут известны результаты тестов на коронавирус.

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К слову, Golden Princess - это уже третий корабль компании Princess Cruises, который пострадал от пандемии коронавируса. Ранее у берегов Японии на карантин остановился лайнер Diamond Princess. На борту коронавирус выявили у более 700 человек, четверо из них - украинцы. Также на карантине оказался лайнер Grand Princess. Вскоре после отправления в круиз, капитану пришел указ срочно вернуться в порт из-за того, что у двух пассажиров, которые находились на судне с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, обнаружили коронавирус. Один из зараженных скончался. На борту находилось 49 украинцев.

Напомним, домой вернулись украинцы с зараженного лайнера Grand Princess. МИД уверяет, что граждане здоровы, но их всё равно отправили в карантин.

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