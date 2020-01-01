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В Украине подтверждены еще два случая коронавируса

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По состоянию на понедельник 10:00, в Украине зафиксировано пять заболевших на коронавирус.
"Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ" - советуют в МОЗ
"Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ" - советуют в МОЗ
EPA/UPG

В Украине зафиксировано еще два случая коронавируса. Заболевшие находятся в Черновицкой области. Всего в нашей стране пять человек болеют COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

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“По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области“ - говорится в сообщении.

В Украине коронавирусом болеют 5 человек
В Украине коронавирусом болеют 5 человек
Центр общественного здоровья

Что делать, чтобы не заболеть: Рекомендации Центра:

Чтобы не заболеть:
🔹Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
🔹Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
🔹Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
🔹При появлении первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

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“Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новым коронавирусом, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком с содержанием спирта не менее 60%“ - говорится в сообщении.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами ОРВИ, медработники и лица, ухаживающие за больными

Напомним, что правительство Великобритании в ближайшие недели готовится изолировать на длительный период всех граждан, которым более 70 лет, чтобы защитить их от коронавируса.
 
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Теги: Коронавирус, Украина
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