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У Зеленского до сих пор нет кандидатов на пост генпрокурора и министров

Комментариев: 10
Топ-должности остаются вакантными.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Офіс президента

Нам данный момент президент Владимир Зеленский не нашел достойную замену Рябошапке. Вакантными остаются должности некоторых министров.

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Об этом сообщает Depo.ua, ссылаясь на собственные источники.

По данным источника, у Зеленского пока не нашли кандидата на пост генерального прокурора. Также вакантными пока остаются должности и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды и министра экономики, поскольку в правительстве Дениса Шмыгаля не находят достойных кандидатов.

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Напомним, Шмыгаль экстренно собрал Кабмин из-за коронавируса. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собрал внеочередное заседание Кабинета министров из-за ситуации с коронавирусом в Украине.

 

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Теги: Зеленский, министры, генпрокурор
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Комментариев (10)
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ВосставшийИзБана    16.03.2020, 12:16
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Он в созиданьи бестолков,
А в разрушеньи скор,
Он глух к рассудку — криком он
Выигрывает спор.

Для власти власть ему нужна,
И силой дух поправ,
Он славит мудрецом того,
Кто лжет ему: «Ты прав!»

Он был рабом и он привык,
Что коль беда пришла,
Всегда хозяин отвечал
За все его дела.
ВосставшийИзБана    16.03.2020, 12:17
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Когда ж он глупостью теперь
В прах превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.

Он обещает так легко,
Но все забыть готов.
Он всех боится — и друзей,
И близких, и врагов.

Когда не надо — он упрям,
Когда не надо — слаб,
О раб, который стал царем,
Все раб, все тот же раб.
ЗаелоПластинку    16.03.2020, 11:56
Оценка:  +3
ЗаелоПластинку
Методы Киселева рассчитаны на полных идиотов, которые даже не пробуют критически мыслить. Методы Шария рассчитаны на тех, кто уверен, что умеет критически мыслить. Не нужно верить мне, попробуйте опровергнуть опровержения.
dimasvetik    16.03.2020, 11:53
Оценка:  +5
dimasvetik
Пороха в прокуроры!
alex-zol    16.03.2020, 11:51
Оценка:  -7
alex-zol
только Портнов!
Максим    16.03.2020, 11:50
Оценка:  0
Максим
Все смотрим сериал Сваты - вот вам лечение))))))))
zborib_ptach    16.03.2020, 11:33
Оценка:  -2
zborib_ptach
е вже давно готовий прокурор Піскун чомуб не призначити
zborib_ptach    16.03.2020, 11:33
Оценка:  -2
zborib_ptach
е вже давно готовий прокурор Піскун чомуб не призначити
LifeStriker    16.03.2020, 11:30
Оценка:  +7
LifeStriker
Нормас! Зато чувак в тренде! Все школьники и ТП проголосовали за него! И ржака прикольная! И сериальчики!
ВосставшийИзБана    16.03.2020, 11:23
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
Да гнать его надо сраным веником!!!
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