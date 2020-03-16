У Зеленского до сих пор нет кандидатов на пост генпрокурора и министров
Нам данный момент президент Владимир Зеленский не нашел достойную замену Рябошапке. Вакантными остаются должности некоторых министров.
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Об этом сообщает Depo.ua, ссылаясь на собственные источники.
По данным источника, у Зеленского пока не нашли кандидата на пост генерального прокурора. Также вакантными пока остаются должности и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды и министра экономики, поскольку в правительстве Дениса Шмыгаля не находят достойных кандидатов.
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Напомним, Шмыгаль экстренно собрал Кабмин из-за коронавируса. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собрал внеочередное заседание Кабинета министров из-за ситуации с коронавирусом в Украине.
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А в разрушеньи скор,
Он глух к рассудку — криком он
Выигрывает спор.
Для власти власть ему нужна,
И силой дух поправ,
Он славит мудрецом того,
Кто лжет ему: «Ты прав!»
Он был рабом и он привык,
Что коль беда пришла,
Всегда хозяин отвечал
За все его дела.
В прах превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.
Он обещает так легко,
Но все забыть готов.
Он всех боится — и друзей,
И близких, и врагов.
Когда не надо — он упрям,
Когда не надо — слаб,
О раб, который стал царем,
Все раб, все тот же раб.