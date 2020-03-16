У Зеленского до сих пор нет кандидатов на пост генпрокурора и министров

Топ-должности остаются вакантными.

Нам данный момент президент Владимир Зеленский не нашел достойную замену Рябошапке. Вакантными остаются должности некоторых министров.

Читай также: Порошенко находится в испанской клинике, но хочет в Украину

Об этом сообщает Depo.ua, ссылаясь на собственные источники.

По данным источника, у Зеленского пока не нашли кандидата на пост генерального прокурора. Также вакантными пока остаются должности и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды и министра экономики, поскольку в правительстве Дениса Шмыгаля не находят достойных кандидатов.

Читай также: “День настоящих патриотов”: Зеленский поздравил с Днем добровольца

Напомним, Шмыгаль экстренно собрал Кабмин из-за коронавируса. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собрал внеочередное заседание Кабинета министров из-за ситуации с коронавирусом в Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.