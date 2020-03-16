Украина на карантине: С начала суток в страну не пустили более 50 иностранцев

С сегодняшнего дня Украина закрыла границы.

В Украине временно приостановлен пропуск иностранцев через границу. Уже не пустили более 50 граждан из других стран. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Как сообщается, с сегодняшнего дня в соответствии с распоряжением Кабмина временно запрещается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства. Исключение составили отдельных категорий лиц.

В течение последних суток пограничники оформили в пунктах пропуска на государственной границе более 140 тыс. человек, в т. ч. на въезд проследовало 85 тыс. человек, на выезд из Украины - 58 тыс. граждан. На КПВВ в районе проведения ООС в обоих направлениях пропущено около 55 тыс. человек, на административной границе с АРК - 4,7 тыс. граждан, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за прошедшие сутки, 15 марта, сотрудники погранслужбы провели температурный скрининг почти 120 тыс человек.

Напомним, ранее сообщалось, что сотни украинцев стоят в очередях и не могут вернуться в Украину. За место в авто просят 100 долларов.

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