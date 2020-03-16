Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина на карантине: С начала суток в страну не пустили более 50 иностранцев

Комментариев: 2
С сегодняшнего дня Украина закрыла границы.
В Украину не пустили полсотни иностранцев
В Украину не пустили полсотни иностранцев
dpsu.gov.ua

В Украине временно приостановлен пропуск иностранцев через границу. Уже не пустили более 50 граждан из других стран. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. 

Читай также: Консульские службы Украины приостановили выдачу виз

Как сообщается, с сегодняшнего дня в соответствии с распоряжением Кабмина временно запрещается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства. Исключение составили отдельных категорий лиц.

В течение последних суток пограничники оформили в пунктах пропуска на государственной границе более 140 тыс. человек, в т. ч. на въезд проследовало 85 тыс. человек, на выезд из Украины - 58 тыс. граждан. На КПВВ в районе проведения ООС в обоих направлениях пропущено около 55 тыс. человек, на административной границе с АРК - 4,7 тыс. граждан, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за прошедшие сутки, 15 марта, сотрудники погранслужбы провели температурный скрининг почти 120 тыс человек.

Напомним, ранее сообщалось, что сотни украинцев стоят в очередях и не могут вернуться в Украину. За место в авто просят 100 долларов. 

Читай также: Минздрав и Facebook запускают сервис информирования о COVID-19

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Украина, Граница, Карантин, ГПСУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
BabaYul    16.03.2020, 11:57
Оценка:  -3
BabaYul
Оба-на. А как же Порошенко впустили? Обложил всех сказав, что всех видел на х..., сел в машину и поехал домой бухать. Странный какой-то карантин. Или сраный.
Graddfeydd    16.03.2020, 12:02
Оценка:  +2
Graddfeydd
Так ограничения касаются иностранцев (в частности, владельцев паспортов с двухголовой курицей-мутантом). Если есть украинский паспорт, то херцлих вилькомен.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь