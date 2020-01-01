В Ивано-Франковске закрывают магазины и кафе

Городские власти разрешили работу только продуктовым магазинам, аптекам и заправкам.

В Ивано-Франковске в понедельник, 16 марта, объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов, кроме продуктовых и аптек, в связи с карантином в Украине из-за коронавируса.

Читай также: Из-за карантина украинцам запретили жениться

Решение озвучил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям по обеспечению безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19 мэр Руслан Марцинкив.

По его словам, также временно ограничат прием работы Центров предоставления административных услуг и филиалы департамента социальной политики. Услуги будут предоставлять только в онлайн-доступе. Руководителям предприятий различных форм комиссия поручили перейти на дистанционную форму работы.

Мы рекомендуем перейти на дистанционную форму работы. Остаются только службы, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Остановить работу учреждений всех, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. Владельцам рынков и общественного транспорта – проводить дезинфекцию постоянно, – зачитал перечень необходимых мер Марцинкив.

Читай также: Глава Минздрава призвал закрыть ТРЦ

Также речь идет об ограничении выпуска коммунального транспорта - троллейбусов и автобусов – по графику выходного дня.

Комиссия постановила перепрофилировать городские медицинские учреждения, в том числе роддом, чтобы быть готовыми к приему больных коронавирусом.

Просьба с пониманием отнестись к ситуации, быть людьми, помогать друг другу. Прошу не выходить без лишней надобности из дома, оставаться на самоизоляции, – добавил мэр.

Напомним, в Одессе закрывают рестораны и непродуктовые магазины. В связи с распространением коронавируса приостановят работу развлекательные и торговые объекты, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.