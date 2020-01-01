Украина отменяет авиасообщения: Что происходит в "Борисполе"

С полуночи 17 марта Украина прекращает авиасообщения с другими странами.

До истечения текущих суток в Украину должны вернуться все граждане. С полуночи 17 марта прекращается авиасообщение с другими странами. О том, что происходит в аэропорту “Борисполь“, говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, ажиотажа или паники в “Борисполе“ нет. Аэропорт работает в штатном режиме.

Отмечается, что граждане, которые хотят вылететь за границу, делятся на две категории. Первые – иностранцы, которые возвращаются домой. Вторые – это украинцы, которые работают за границей и спешат к родственникам.

Желающих покинуть Украину много, - отмечает корреспондент.

Напомним, с полуночи 16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. В ГПСУ напомнили, что решением СНБО гражданам Украины рекомендовано воздержаться от выезда за границу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подтверждены два случая коронавируса. Заразившиеся вирусом COVID-19 находятся в Черновицкой области.

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