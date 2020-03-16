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Тернополь закроют на карантин

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Со вторника, 17 марта, город закроет все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек.
В Тернополе вводят карантин
В Тернополе вводят карантин
EPA/UPG

Власти Тернополя планируют закрыть в городе все места массового скопления людей. Закрыто будет все, кроме аптек и продуктовых магазинов. Об этом сообщила начальник пресс-службы Тернопольского городского совета Марьяна Зварыч, передает УН

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По словам Зварыч, решение о закрытии всех объектов будет принято сегодня, 16 марта, после запланированного на 16:00 совещания.

“Такое решение будет принято сегодня“, - заявила она.

Так, в Тернополе будут закрыты все рынки, развлекательные центры и магазины. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске закрывают магазины и кафе. Власти города разрешили работу только продуктовым магазинам, аптекам и заправкам.

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Теги: Тернополь, Украина, Карантин
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Комментариев (1)
Хитрый-Лис    16.03.2020, 13:10
Оценка:  +8
Хитрый-Лис
колючая проволока и ров с водой готовы?
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