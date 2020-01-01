В Минздраве рассказали о состоянии новых пациентов с COVID-19

Одна из женщин недавно вернулась из Италии, вторая – заразилась непосредственно в Украине.

Две женщины из Черновицкой области, у которых сегодня был подтвержден коронавирус COVID-19, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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“Они находятся в изоляции. Им предоставляется симптоматическое лечение“, - сообщает Минздрав.

Как рассказали в ведомстве, одна из инфицированных женщин вернулась в течение инкубационного периода из Италии. Сейчас все лица, с которыми она близко контактировала, также изолированы в условиях стационара.

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Вторая женщина в последнее время не покидала пределов страны, но контактировала с лабораторно подтвержденным больным коронавирусом. Ранее ее госпитализировали с симптомами острого вирусного заболевания. Пациентку обследовали и оказывали медицинскую помощь в условиях изоляции. Утром 16 марта у нее лабораторно подтвердился COVID-19.

Напомним, сегодня в Украине подтвердили еще два случая коронавируса. По состоянию на понедельник 10:00, в Украине зафиксировано пять заболевших на коронавирус.

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