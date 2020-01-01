Тест первого в Украине больного коронавирусом показал негативный результат

Черновчанин активно идет на поправку.

Житель Черновцов, который стал первым в Украине инфицированным коронавирусом, идет на поправку, о чем свидетельствует повторное тестирование.

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Об этом на брифинге сообщила заместительница председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак.

Она сообщила, что повторный тест на коронавирус, который провели больному, показал негативный результат. Между тем, о полном выздоровлении нужно констатировать после двух тестирований.

Сегодня мы получили первый отрицательный от пациента №1, у которого предыдущие результаты были положительные. То есть мы можем говорить, что через 2 суток у этого пациента так же отберут образцы, и если результат так же будет отрицательный, то можем говорить о выздоровлении и выписку пациента, - отметила она.

Напомним, Рада отменила заседание из-за коронавируса. Депутаты будут работать в комитетах.

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