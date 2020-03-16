Украинцы возмущены коммерсантами, которые торгуют фальшивыми масками.

"Это днище": В аптеках нашли поддельные маски из агроволокна

"Это днище": В аптеках нашли поддельные маски из агроволокна

В Украинских аптеках начали продавать поддельные медицинские маски, изготовленные со всеми возможными нарушениями. Об этом в сети Фейсбук рассказала работник Козятинской городской больницы Валентина Мандзюк.

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“Украина!!!! Это не дно, это днище!!! Получила аптека маски из одного слоя агроволокна с резинками. По 15 грн. Нет слов,“ – написала возмущенная женщина.

К своему посту она прикрепила фотографии этих “медицинских масок“.

В комментариях пользователи также высказывают свое возмущение, отмечая, что в Китае предпринимателей расстреляли бы за поставки подобной продукции в условиях карантина.

Напомним, премьер Шмыгаль пообещал, что в понедельник в больницы будут доставлены 10 млн масок. Также ведутся переговоры о поставках миллионов масок в розничную сеть аптек.

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