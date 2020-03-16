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"Это днище": В аптеках нашли поддельные маски из агроволокна

Комментариев: 6
Украинцы возмущены коммерсантами, которые торгуют фальшивыми масками.
"Это днище": В аптеках нашли поддельные маски из агроволокна
© Valentina Mandzuk/facebook
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"Это днище": В аптеках нашли поддельные маски из агроволокна
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В Украинских аптеках начали продавать поддельные медицинские маски, изготовленные со всеми возможными нарушениями. Об этом в сети Фейсбук рассказала работник Козятинской городской больницы Валентина Мандзюк.

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“Украина!!!! Это не дно, это днище!!! Получила аптека маски из одного слоя агроволокна с резинками. По 15 грн. Нет слов,“ – написала возмущенная женщина.

К своему посту она прикрепила фотографии этих “медицинских масок“.

В комментариях пользователи также высказывают свое возмущение, отмечая, что в Китае предпринимателей расстреляли бы за поставки подобной продукции в условиях карантина.

Напомним, премьер Шмыгаль пообещал, что в понедельник в больницы будут доставлены 10 млн масок. Также ведутся переговоры о поставках миллионов масок в розничную сеть аптек.

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Теги: коронавирус, маски, аптека
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Комментариев (6)
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avtotrend    16.03.2020, 13:16
Оценка:  +3
avtotrend
В Китае за такое б расстреляли нах - и правильно б сделали...
alex-zol    16.03.2020, 12:57
Оценка:  -7
alex-zol
патриотичненько))))) самая сплоченная нация в мире)))))))))))))))))))
ВосставшийИзБана    16.03.2020, 12:59
Оценка:  +12
ВосставшийИзБана
... евреи.
alex-zol    16.03.2020, 13:02
Оценка:  -8
alex-zol
и они тоже)))
ВосставшийИзБана    16.03.2020, 12:51
Оценка:  +14
ВосставшийИзБана
Маланский гешефт.
Rikstal    16.03.2020, 14:10
Оценка:  +1
Rikstal
своим они такого не предлагают, а за прочих их Б_г простит и даже наоборот!
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