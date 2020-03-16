В Украине хотят ограничить движение общественного транспорта

Предложение об ограничении движения общественного транспорта будет внесено в Верховную Раду завтра, 17 марта.

Верховной Раде Украины предложат ограничить движение общественного транспорта и разрешить его только в определенные часы. Данная мера связана с распространением вируса COVID-19. Об этом заявил во время Согласительного совета председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает УНН.

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“Мы считаем, что общественный транспорт надо останавливать и делать его по расписанию. Все, что не касается жизнеобеспечения страны - молоко, хлеб, я имею в виду производство, должно быть остановлено, - заявил Радуцкий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве закрывают заведения торговли и развлечений. Продолжать работу смогут только продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки.

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