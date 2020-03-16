Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине хотят ограничить движение общественного транспорта

Комментариев: 7
Предложение об ограничении движения общественного транспорта будет внесено в Верховную Раду завтра, 17 марта.
В Украине хотят ограничить движение общественного транспорта
В Украине хотят ограничить движение общественного транспорта
Киевпастранс/Facebook

Верховной Раде Украины предложат ограничить движение общественного транспорта и разрешить его только в определенные часы. Данная мера связана с распространением вируса COVID-19. Об этом заявил во время Согласительного совета председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает УНН

Читай также: “Это днище“: В аптеках нашли поддельные маски из агроволокна

“Мы считаем, что общественный транспорт надо останавливать и делать его по расписанию. Все, что не касается жизнеобеспечения страны - молоко, хлеб, я имею в виду производство, должно быть остановлено, - заявил Радуцкий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве закрывают заведения торговли и развлечений. Продолжать работу смогут только продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Верховная Рада, Общественный транспорт, Ограничение движения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
dimasvetik    16.03.2020, 14:15
Оценка:  0
dimasvetik
Все на велики!!!!
СтальнаяКрыса    16.03.2020, 14:09
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
На фото автобус с бортовым номером 8226, этот борт ходит по рейсу 62 в Киеве. Сейчас в 14.06 отъехал от ботанического сада в Печерске. Посмотрел по Easyway программе.
СтальнаяКрыса    16.03.2020, 13:59
Оценка:  +4
СтальнаяКрыса
Если будут ограничивать движение общественного транспорта, то минимум за сутки до этого на все производства будет дан указ о их временном закрытии.
МаксимУм    16.03.2020, 13:54
Оценка:  +6
МаксимУм
Если транспорт будет ходить реже, то плотность в транспорте увеличится и риск заражения соответственно тоже. Иногда надо мозг включать, а не ВСЁ пропало, ВСЁ пропало)))
Cudzoziemiec    16.03.2020, 13:44
Оценка:  +7
Cudzoziemiec
вот рожи охуе-ие...еще метрополитен закройте нах....
fargjon    16.03.2020, 13:38
Оценка:  +10
fargjon
Н а х е р а неправдивую инфу вырыгивать!
Есть факты тогда пишите. Панику устраиваете!!!
Малохольные журналисты. Сразу видно статья написана челом менше 30 лет у которого еще мозги не сформировались.
Путин-Xyйло    16.03.2020, 13:25
Оценка:  +16
Путин-Xyйло
Люди в транспорте недостаточно плотно находятся? Или на остановках мало мерзнут и кучкуются?
fargjon    16.03.2020, 13:46
Оценка:  +6
fargjon
То как транспорт Киева ездит можно сказать, что его лет 20 назад на карантин перевели. Народ битком перевозят. В метро влезть иногда невозможно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь