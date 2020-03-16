На Буковине мужчину оштрафовали за ложные слухи о коронавирусе

В социальных сетях он распространял недостоверную информацию о количестве зараженных и умерших.

Полицейские привлекли к административной ответственности жителя Черновицкой области, который распространял ложные слухи о количестве инфицированных и умерших в Украине от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

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Отмечается, что в ходе мониторинга сети Интернет правоохранители обратили внимание в социальной сети на пост 38-летнего жителя Глыбокского района области.

На своей странице мужчина распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания COVID-19, в том числе и с летальным исходом, - говорится в сообщении.

Правоохранители составили админпротокол по ст.173-1 Кодекса об административных правонарушениях – распространение ложных слухов.

Напомним, в начале марта за распространение слухов о коронавирусе в Черновцах полиция оштрафовала женщину. Она делилась своими фантазиями с журналистами.

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