Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Буковине мужчину оштрафовали за ложные слухи о коронавирусе

Комментариев: 1
В социальных сетях он распространял недостоверную информацию о количестве зараженных и умерших.
Полицейские оштрафовали сплетника
Полицейские оштрафовали сплетника
facebook МВД

Полицейские привлекли к административной ответственности жителя Черновицкой области, который распространял ложные слухи о количестве инфицированных и умерших в Украине от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Читай также: В Украине подтвердили еще два случая коронавируса

Отмечается, что в ходе мониторинга сети Интернет правоохранители обратили внимание в социальной сети на пост 38-летнего жителя Глыбокского района области.

На своей странице мужчина распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания COVID-19, в том числе и с летальным исходом, - говорится в сообщении.

Правоохранители составили админпротокол по ст.173-1 Кодекса об административных правонарушениях – распространение ложных слухов.

Напомним, в начале марта за распространение слухов о коронавирусе в Черновцах полиция оштрафовала женщину. Она делилась своими фантазиями с журналистами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, Черновицкая область, штраф, полиция, слухи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
avtotrend    16.03.2020, 13:56
Оценка:  0
avtotrend
А может это она и была достоверной?!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь