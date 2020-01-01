Запорожье идет на карантин

В городе закрываются все общественные заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Запорожье вслед за другими городами Украины усиливает карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом на своей странице в Фейсбук написал мэр города Владимир Буряк.

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“Да, у нас в городе пока нет ни одного больного коронавирусом. Но мы должны сделать все, чтобы предупредить распространение заболевания. Запорожье временно останавливает работы объектов общего пользования с присутствием более 10 человек“, - сообщил он.

В частности будут закрыты:

все магазины, кроме продуктовых и аптек;

кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки и другие культурные и развлекательные заведения;

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кафе, рестораны, предприятия общественного питания; детские развлекательные центры и клубы, площадки, в том числе спортивные;

фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, спортивные площадки и стадионы;

торгово-развлекательные центры;

все рынки.

Коммунальный общественный транспорт будет работать в штатном режиме. Прошу запорожцев ответственно отнестись к сохранению собственного здоровья и ограничить передвижение по городу, по возможности работать и оставаться в свободное время дома, - написал градоначальник.

Также, по словам Владимира Буряка, в бюджете города дополнительно предусмотрено 100 млн грн на борьбу с распространением коронавируса и оказание медицинской помощи больным.

Напомним, в Киеве закрывают заведения торговли и развлечений. Продолжать работу смогут только продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки.

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