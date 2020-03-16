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“Слуги” попросили Данилова уволить скандального Сивохо

Комментариев: 9
Секретаря СНБО просят уволить Сивохо.
Сергей Сивохо
Сергей Сивохо
Сергей Сивохо/Facebook

Секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова просят рассмотреть вопрос об увольнении его внештатного советника Сергея Сивохо.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп-”слуга” Егор Чернев.

Инициатором этого обращения выступил Чернев.

В официальном обращении группы нардепов говорится, что публичная деятельность Сивохо "вызывает беспокойство в обществе, создает публичное напряжение, дискредитирует президента и вредит национальным интересам Украины".

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В связи с этим народные избранники требуют, чтобы Данилов рассмотрел вопрос об увольнении Сивохо с должности своего внештатного советника.

По состоянию на 13.00 16 марта обращение подписали почти 20 парламентариев.

Документ
Документ
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Напомним, Сивохо заявил, что на Донбассе “внутренний конфликт”. Всплыло скандальное заявление чиновника.

 

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Теги: Сивохо, увольнение, СНБО
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Комментариев (9)
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nelci    16.03.2020, 15:46
Оценка:  0
nelci
Сивохо , тысячу раз неправ, он хочет сделать из тысяч героев защитников, преступниками карателями, никто на это не пойдет, так и знай!
SANDMAN    16.03.2020, 15:23
Оценка:  +1
SANDMAN
Свинью пора за поребрик отправить.
SergioS    16.03.2020, 15:06
Оценка:  +7
SergioS
Облажался Серега, наверное и мокши у него братаны...
Путин-Xyйло    16.03.2020, 14:55
Оценка:  +10
Путин-Xyйло
Да нет уж оставьте этого "яркого" представителя власти ЗелИных набухивающегося до обоссаных штанов Глядя на это "чудо" СивУшное будем понимать что это и есть - "парень из народа"!
Woodbrother    16.03.2020, 14:44
Оценка:  +8
Woodbrother
Даво пора гнать это сепарское чучело нафиг. Внутренний конфлик он видите ли узрел на Донбассе. Вот урод мля. ...
solani    16.03.2020, 14:35
Оценка:  -15
solani
Сумасшедший дом, а не страна. Всех адекватных уволь, оставить для окончательного развала страны ..... правильно - упоротых кастрюлеголовых
ВосставшийИзБана    16.03.2020, 14:58
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
Где ты там адекватных увидело? Только ватные.
Путин-Xyйло    16.03.2020, 15:04
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
solani Твой дом тюРма, твоя страна - зомбиленд! Твои высеры неинтересны.
Курьер    16.03.2020, 15:34
Оценка:  -1
Курьер
Да твои высеры тоже не интересны)))) Да и не тебе решать где чей дом))))
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