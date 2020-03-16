“Слуги” попросили Данилова уволить скандального Сивохо
Секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова просят рассмотреть вопрос об увольнении его внештатного советника Сергея Сивохо.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп-”слуга” Егор Чернев.
Инициатором этого обращения выступил Чернев.
В официальном обращении группы нардепов говорится, что публичная деятельность Сивохо "вызывает беспокойство в обществе, создает публичное напряжение, дискредитирует президента и вредит национальным интересам Украины".
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В связи с этим народные избранники требуют, чтобы Данилов рассмотрел вопрос об увольнении Сивохо с должности своего внештатного советника.
По состоянию на 13.00 16 марта обращение подписали почти 20 парламентариев.
Напомним, Сивохо заявил, что на Донбассе “внутренний конфликт”. Всплыло скандальное заявление чиновника.
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