“Слуги” попросили Данилова уволить скандального Сивохо

Секретаря СНБО просят уволить Сивохо.

Секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова просят рассмотреть вопрос об увольнении его внештатного советника Сергея Сивохо.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп-”слуга” Егор Чернев.

Инициатором этого обращения выступил Чернев.

В официальном обращении группы нардепов говорится, что публичная деятельность Сивохо "вызывает беспокойство в обществе, создает публичное напряжение, дискредитирует президента и вредит национальным интересам Украины".

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В связи с этим народные избранники требуют, чтобы Данилов рассмотрел вопрос об увольнении Сивохо с должности своего внештатного советника.

По состоянию на 13.00 16 марта обращение подписали почти 20 парламентариев.

Документ facebook.com

Напомним, Сивохо заявил, что на Донбассе “внутренний конфликт”. Всплыло скандальное заявление чиновника.

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