“Да плевать”: Путин прокомментировал санкции против РФ из-за Украины

Путин резко прокомментировал новые санкции против РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему абсолютно все равно на санкции против его страны из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе.

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Об этом он заявил в интервью росСМИ.

Глава Кремля заявил, что вследствие санкции против РФ его страна потеряла около 50 млрд долларов, но, по его словам, страна “сколько же и зарабатывала“.

Да плевать на них, на эти санкции! - резко ответил он.

Кроме того, Путин заявил, что РФ потеряла много денег на так называемое импортозамещение.

Мы потратили довольно много денег на так называемое импортозамещение - и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было или мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это все. И это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевые задачи, - добавил он.

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Напомним, Кремль объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков. В Москве аргументировали такое решение “сложной ситуацией в мире“.

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