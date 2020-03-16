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“Да плевать”: Путин прокомментировал санкции против РФ из-за Украины

Комментариев: 3
Путин резко прокомментировал новые санкции против РФ.
Владимир Путин
Владимир Путин
kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему абсолютно все равно на санкции против его страны из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе. 

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Об этом он заявил в интервью росСМИ.

Глава Кремля заявил, что вследствие санкции против РФ его страна потеряла около 50 млрд долларов, но, по его словам, страна “сколько же и зарабатывала“.

Да плевать на них, на эти санкции! - резко ответил он.

Кроме того, Путин заявил, что РФ потеряла много денег на так называемое импортозамещение.

Мы потратили довольно много денег на так называемое импортозамещение - и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было или мы их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это все. И это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевые задачи, - добавил он.

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Напомним, Кремль объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков. В Москве аргументировали такое решение “сложной ситуацией в мире“.

 

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Теги: Путин, санкции, Украина, РФ
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Комментариев (4)
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nelci    16.03.2020, 15:52
Оценка:  0
nelci
Пока идет глобальный передел Мира, Россия будет под санкциями, не надо себя тешить, мы только повод, а вот кто первый начнет ухаживать за Россией Китай или США это вопрос....
colavova    16.03.2020, 15:35
Оценка:  +2
colavova
после первого плевка исчез пенсионный фонд, после второго плевка исчезнет фонд благосостояния )))
Роман    16.03.2020, 15:20
Оценка:  +6
Роман
Конечно, ему плевать. Ему то что. У него все есть
Путин-Xyйло    16.03.2020, 15:17
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
Не знал что нарасии пили импортный боярышник
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