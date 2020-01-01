Николаев и Полтава закрывают торговые и развлекательные заведения

Еще два областных центра уходят на карантин.

С 17 марта Николаев временно приостанавливает работу объектов общего пользования. Соответствующее распоряжение подписал николаевский городской голова Александр Сенкевич, информирует пресс-служба горсовета.

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В частности из-за угрозы распространения коронавируса с полуночи независимо от формы собственности и подчинения должны прекратить работу все общественные заведения с присутствием более 10 человек - кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки, детские развлекательные центры и клубы, спортплощадки, зоопарк, фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, стадионы, магазины (кроме продуктовых и аптек), ТРЦ, строительные и другие рынки (кроме продуктовых), рестораны и другие заведения общественного питания и др.

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Также до особого распоряжения отменен личный прием граждан чиновниками Николаевского городского совета и подведомственных им коммунальных учреждений.

Аналогичные меры предпринял и городской совет Полтавы. В городе также по-прежнему не зарегистрировано ни одного случая COVID-19, но власти решили пойти на упреждение ситуации.

Главная задача – не допустить коронавируса в Полтаве и уберечь здоровье полтавчан, - отметил мэр Александр Шамота.

Напомним, в Киеве закрывают заведения торговли и развлечений. Продолжать работу смогут только продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки.

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