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Укрзализныця останавливает электрички через госграницу

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Движение пригородных поездов через государственную границу будет приостановлено.
Движение украинских электричек через границу будет запрещено
Движение украинских электричек через границу будет запрещено
Укрзализныця / Facebook

Укрзализныця приостанавливает движение пригородных и региональных поездов через границу. Об этом сообщает пресс-служба.

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“На сайте Укрзализныци опубликован перечень пригородных и региональных поездов, курсирующих через госграницу, движение которых будет приостановлено или ограничено“ - говорится в сообщении.

Движение украинских электричек через границу будет запрещено
Движение украинских электричек через границу будет запрещено
Укрзализныця / Facebook

Движение украинских электричек через границу будет запрещено
Движение украинских электричек через границу будет запрещено

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Напоминаем, согласно распоряжению Кабмина, с 00:00 часов 17 марта (в ночь с 16 на 17) пункты пропуска на границе с Украиной закрываются для международного регулярного пассажирского сообщения.

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Теги: Укрзализныця, поезда, граница
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