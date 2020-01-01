Укрзализныця останавливает электрички через госграницу

Движение пригородных поездов через государственную границу будет приостановлено.

Движение украинских электричек через границу будет запрещено Укрзализныця / Facebook

Укрзализныця приостанавливает движение пригородных и региональных поездов через границу. Об этом сообщает пресс-служба.

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“На сайте Укрзализныци опубликован перечень пригородных и региональных поездов, курсирующих через госграницу, движение которых будет приостановлено или ограничено“ - говорится в сообщении.

Движение украинских электричек через границу будет запрещено Укрзализныця / Facebook

Движение украинских электричек через границу будет запрещено

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Напоминаем, согласно распоряжению Кабмина, с 00:00 часов 17 марта (в ночь с 16 на 17) пункты пропуска на границе с Украиной закрываются для международного регулярного пассажирского сообщения.

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