Медикам пообещали прибавку к ЗП за работу с больными вирусом COVID-19

Медицинским работникам пообещали внушительные премии.

Медперсонал, который будет работать с больными вирусом COVID-19, получать значительные премии. Медперсонал, который будет работать над устранением эпидемии в Украине, получит надбавки в размере 200%. Об этом сообщил во время брифинга руководитель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

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“Дополнительные надбавки для медперсонала и других сотрудников, которые работают над ликвидацией эпидемии коронавируса. Согласовали где-то на уровне 200%, будет выплачиваться надбавка медицинским работникам, которые работают с людьми, инфицированными коронавирусом“, - сказал он.

Данная инициатива будет рассмотрена завтра, 17 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады.

Напомним, ранее сообщалось, что сразу несколько больниц Киева отказались проверить на коронавирус больную пневмонией женщину. Сын потерпевшей рассказал, что, когда состояние женщины ухудшилось, они обратились в частную клинику “Viva“. Медики обнаружили правостороннюю пневмонию и поставили капельницу.

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