“На вас зарабатывают”: Кулеба призвал отказаться от поездок в Египет

Министр отметил, что ситуация в стране очень напряженная.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан страны отказаться от туристических или рабочих поездок за границу во время пандемии коронавируса. Особенно министр акцентировал внимание на то, что напряженной остается ситуация в Египте.

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Об этом он заявил во время брифинга сегодня, 16 марта.

Кулеба посоветовал украинцам перестать верить туроператорам, которые банально нацелены заработать денег, а не гарантировать безопасность.

Пожалуйста, воздержитесь от шагов, которые создают вам проблемы, а мы потом их решаем. Не едьте за границу, особенно в Египет, где ситуация очень сложная. Люди, вам брутально лгут, чтобы загубить ваше здоровье. На вас банально зарабатывают! Их интересует только заработок, - сказал Кулеба.

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По его словам, туроператоры умышленно распространяют фейк о том, что коронавирус не размножается в теплых странах.

Он добавил, что в курортный Шарм-эль-Шейх прибыл украинский консул, чтобы помогать гражданам и сформировать картинку, где кто из них находится.

Туроператоры, которые так "героически" доставил туда туристов, должны выполнить обязательства и вернуть людей назад. Мининфраструктуры будет с ними работать, искать специальные слоты. Туроператоры не переведут полностью весь этот груз на государство. Но мы не бросим людей на произвол судьбы. Проблему будем решать с теми, кто ее создал, - сказал он.

Министр призвал украинцев быть ответственными за свои действия.

Весь мир погружается в очень серьезный кризис. Мы привыкли к свободным путешествиям, теперь это перестает быть реальностью, - добавил он.

Также в ходе брифинга глава МИД отметил, что украинцы в дальних странах должны сохранять спокойствие и контактировать с украинскими посольствами. Также он призвал их не спешить покупать новые авиабилеты, поскольку их в любом случае вернут на родину.

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