Украинцам пригрозили внушительными штрафами за нарушение обсервации

Штрафовать планируют на несколько десятков тысяч гривен.

Украинцам грозят огромные штрафы за нарушение правил обсервации при заражении вирусом COVID-19. Штрафы будут исчисляться несколькими десятками тысяч гривен. Об этом на брифинге заявил во время брифинга руководитель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

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Так, Радуцкий заявил, что граждане, которые будут иметь справку о том, что они инфицированы вирусом COVID-19, но не нуждаются в госпитализации, должны будут самоизолироваться. В случае нарушения данных правил им грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

Штрафовать будут только тех граждан, которые были уведомлены в том, что они больны коронавирусом. Санкции вводятся на три месяца и будут касаться только вируса COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине введут уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом. Документ будет действовать только 3 месяца.

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