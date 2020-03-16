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Украинцам пригрозили внушительными штрафами за нарушение обсервации

Комментариев: 6
Штрафовать планируют на несколько десятков тысяч гривен.
Украинцев будут штрафовать за нарушение обсервациии
Украинцев будут штрафовать за нарушение обсервациии
EPA/UPG

Украинцам грозят огромные штрафы за нарушение правил обсервации при заражении вирусом COVID-19. Штрафы будут исчисляться несколькими десятками тысяч гривен. Об этом на брифинге заявил во время брифинга руководитель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий. 

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Так, Радуцкий заявил, что граждане, которые будут иметь справку о том, что они инфицированы вирусом COVID-19, но не нуждаются в госпитализации, должны будут самоизолироваться. В случае нарушения данных правил им грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

Штрафовать будут только тех граждан, которые были уведомлены в том, что они больны коронавирусом. Санкции вводятся на три месяца и будут касаться только вируса COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине введут уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом. Документ будет действовать только 3 месяца. 

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Теги: Штраф, Коронавирус, Обсервация, Нарушение
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Комментариев (6)
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Путин-Xyйло    16.03.2020, 17:03
Оценка:  0
Путин-Xyйло
И как они узнают что есть такая справка?
Путин-Xyйло    16.03.2020, 17:04
Оценка:  0
Путин-Xyйло
И какое юридическое основание?
Кайдаш    16.03.2020, 16:52
Оценка:  0
Кайдаш
Доштрафуешься, cyka, что вверх ногами под Радой повесят...
Дятєл    16.03.2020, 16:58
Оценка:  0
Дятєл
Да ладно, неверю
Дятєл    16.03.2020, 16:52
Оценка:  -2
Дятєл
Даешь штрафьІ а еще налоги, много разньІх налогов, а еще много чиновником и конролирующих органов. Ух! МьІ станим мощной страной ещо сильне чем сейчас, сомали обзавидуєтся нашему успеху.
Дятєл    16.03.2020, 16:46
Оценка:  -2
Дятєл
Правильно ху&рте им штрафьІ по 100000грн при зарплате 4000грн. Чернь должна страждають и платить феодалам налоги!
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