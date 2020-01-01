Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Искали 4 дня: Под Сумами нашли повешенной 16-летнюю девушку

Комментариев: 0
Девушку искали 4 дня и нашли мертвой.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos

В Сумской области нашли повешенной 16-летнюю девушку, которую разыскивали с 13 марта. 

Читай также: В Бердянске голый парень бросился под колеса автобуса

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сумской области.

Родители рассказали, что 13 марта около 16:00 их дочь пошла навестить бабушку и исчезла.

На поиски девушки были ориентированы сотрудники Путивльского отделения полиции, спасатели, община села. Девушку искали у друзей, одноклассников и знакомых, отрабатывали железнодорожные и автовокзалы. В селе с участием актива работники полиции прочесывали местность. И в кустарнике, на окраине населенного пункта, девушку нашли повешенной, - сказано в сообщении.

Читай также: В Днепре возле детской площадки нашли труп

На данный момент причины и обстоятельства смерти девушки неизвестны. На месте работает следственно-оперативная группа. Тело отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства.

Напомним, под Днепром повесилась 11-летняя девочка. Девочка повесилась во дворе собственного дома.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: полиция, подросток, суицид, убийство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь