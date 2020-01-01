Искали 4 дня: Под Сумами нашли повешенной 16-летнюю девушку

Девушку искали 4 дня и нашли мертвой.

В Сумской области нашли повешенной 16-летнюю девушку, которую разыскивали с 13 марта.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сумской области.

Родители рассказали, что 13 марта около 16:00 их дочь пошла навестить бабушку и исчезла.

На поиски девушки были ориентированы сотрудники Путивльского отделения полиции, спасатели, община села. Девушку искали у друзей, одноклассников и знакомых, отрабатывали железнодорожные и автовокзалы. В селе с участием актива работники полиции прочесывали местность. И в кустарнике, на окраине населенного пункта, девушку нашли повешенной, - сказано в сообщении.

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На данный момент причины и обстоятельства смерти девушки неизвестны. На месте работает следственно-оперативная группа. Тело отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства.

Напомним, под Днепром повесилась 11-летняя девочка. Девочка повесилась во дворе собственного дома.

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