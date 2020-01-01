Во время карантина украинцам не будут отключать свет и газ за неуплату

Также власти обещают отменить начисление пени за долги в этот период.

Облгазы, облэнерго и другие коммунальные предприятия не будут отключать потребителей из-за неоплаченных счетов в период карантина. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, пишет Интерфакс-Украина.

Читай также: Украинцам пригрозили внушительными штрафами за нарушение обсервации

“С такими предприятиями как облэнерго и облгазы есть договоренности, о том, что они не будут отключать потребителей в период карантина. Также мы будем инициировать на законодательном уровне отмену пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ во время карантина, изменения в порядок предоставления субсидий, чтобы в случае возникновения у граждан задолженностей, они не приводили к потере субсидий“, – сказал нардеп в ходе заседании Согласительного совета.

Герус призвал граждан избегать посещения центров обслуживания и банковских отделений, где обычно наблюдаются очереди на оплату жилищно-коммунальных услуг, и по возможности осуществлять оплату счетов онлайн.

Конечно, платить за ЖКХ необходимо, но хочу обратиться к гражданам, особенно к тем, кто находится в зоне риска: если вы видите очередь в банке или центре обслуживания – воздержитесь. Будут приняты соответствующие решения, чтобы не было ухудшений для потребителей, – подытожил он.

Напомним, в Киеве закрывают заведения торговли и развлечений. Продолжать работу смогут только продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.