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В Укрпочте рассказали, как будут работать отделения при карантине

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В работе почтовых отделений появились некоторые новации.
Отделения Укрпочты продолжат работать в обычном режиме
Отделения Укрпочты продолжат работать в обычном режиме
facebook.com/ukrposhtaceo

Во время карантина, который вводится в Украине для предотвращения вспышки коронавируса, “Укрпочта“ продолжит работу в обычном режиме. Об этом сообщил руководитель компании Игорь Смелянский на своей странице в Фейсбук.

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“С сегодняшнего дня вы увидите желтые линии в наших отделениях. Пожалуйста, не заходите за желтую линию, если у стойки обслуживается клиент. Подходите только тогда, когда окно свободно. Если видите очередь, не заходите в отделение (при хорошей погоде), подождите, пожалуйста, и зайдите, когда очередь станет меньше“, — пишет Смелянский.

Он также напомнил о “счастливых часах“ (до 13:00), когда комиссия за оплату коммунальных платежей на 50% меньше, чем обычно.

Если у вас есть такая возможность, приходите после 13:00, чтобы наименее защищенные слои населения, а также группы наибольшего риска смогли воспользоваться нашими услугами по утрам, — добавил руководитель Укрпочты.

facebook.com/igor.smelyansky

Напомним, в Киеве закрывают заведения торговли и развлечений. Продолжать работу смогут только продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки.

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Теги: Укрпочта, Смелянский, карантин, коронавирус
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