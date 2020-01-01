Усиленный карантин в Одессе: массово закрываются рестораны и спортзалы

Одесса перешла на усиленный карантинный режим.

В ночь на 16 марта мэр Одессы Геннадий Труханов подписал указ об усилении карантинного режима и прекращении работы всех объектов общего пользования. Работать остаются только продуктовые магазины, аптеки и АЗС. Журналисты местного издания "Думская" проверили как в Одессе соблюдают строгий режим.

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Отмечается, что большинство заведений в центре Одессы пока работают без изменений, но рестораны и кафе уже начали реагировать на распоряжение городского главы. Известные заведения ресторатора Саввы Либкина ("Дача", "Стейкхаус", "Тавернетта" и "Фаршированная рыба") уже закрылись, а сеть заведений "Компаот" работает до конца дня. В "Макдональдсах рабоает только сервис доставки и "Макдрайв".

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Торговые центры продолжают свою работу несмотря на распоряжение о закрытии, в большинстве ТРЦ закрылись детские площадки. В торговых центрах установлены дозаторы с антисептиками, проводится санобработка. Каждые 15 минут посетителям через громкоговорители напоминают о мерах безопасности.



Большинство спортивных залов города закрылись предварительно до 4 апреля. В большинстве банков и отделениях "Новой Почты" клиентов пускают по одному, поэтому возле их офисов выстраиваются большие очереди.





Напомним, в Укрпочте рассказали, как будут работать отделения при карантине.

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