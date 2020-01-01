Подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина доставили в Украину,

В ближайшее время Левин предстанет перед судом.

В Украину прибыл самолет с экстардированным из Болгарии подозреваемым в убийстве активистки Екатериы Гандзюк Алексеем Левиным. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Только что самолет с подозреваемым на борту прибыл в Киев. Сотрудники Национального бюро Интерпола в установленном порядке доставили его и передали сотрудникам Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора", - сообщили в СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что Левина будет доставлен в ИТТ, и в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

"Как и обещали, мы уверенно двигаемся к тому, чтобы поставить финальную точку в деле Екатерины Гандзюк. Для нас этот вопрос - принципиальный. А экстрадиция подозреваемого ускорит окончательное расследование ее убийства. Мы должны на примере этого дела показать - каждого, кто совершил преступление, ждет справедливое наказание", - сообщил глава СБУ Иван Баканов.

Напомним, суд Болгарии разрешил экстрадировать Алексея Левина в Украину.

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